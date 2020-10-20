Пьяная женщина на Алтае перевернулась на внедорожнике

Авария случилась в 2 км от Чуйского тракта. Полицейские установили, что за рулем Nissan X-Trail была 31-летняя женщина.
По предварительным данным она села за руль в пьяном виде. У нее взяли анализ крови на наличие алкоголя.
«В результате ДТП водитель иномарки с полученными травмами была госпитализирована в районную больницу», — сообщили в МВД.
По факту ДТП возбудили административное расследование по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Ранее в Барнауле водитель внедорожника протаранил дом.