Пьяная женщина на Алтае перевернулась на внедорожнике

Ночью 20 октября в урочище «Ак-Арал» Онгудайского района Алтая произошло ДТП — местная жительница не справилась с управлением внедорожника.

Авария случилась в 2 км от Чуйского тракта. Полицейские установили, что за рулем Nissan X-Trail была 31-летняя женщина.

По предварительным данным она села за руль в пьяном виде. У нее взяли анализ крови на наличие алкоголя.

«В результате ДТП водитель иномарки с полученными травмами была госпитализирована в районную больницу», — сообщили в МВД.

По факту ДТП возбудили административное расследование по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Ранее в Барнауле водитель внедорожника протаранил дом.