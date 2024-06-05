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Происшествия

Пьяный авиадебошир напал на бортпроводницу, задержан вылет самолета в Новосибирск

В международном аэропорту «Домодедово» произошел инцидент, приведший к задержке рейса в Новосибирск (Толмачево).

Пьяный пассажир предъявил персоналу авиаперевозчику требования — о предоставлении дополнительного места. Получив отказ, мужчина совершил нападение на бортпроводницу, сообщает Shot.

Для задержания агрессивного пассажира на борт вызвали полицию. Пассажира доставили в отделение полиции.

Рейс выполняется с задержкой, указывает bfm.ru.

По факту произошедшего ведется разбирательство.

Ранее рванула по летному полю столичного аэропорта и ввязалась в драку пьяная россиянка. Женщина устроила забег по летному полю аэропорта Шереметьево, начала кричать на попутчиков и ввязалась в драку с мужчиной.

В этот момент появилась опоздавшая путешественница. Она стала ругаться с попутчиками, а вскоре начала драться с мужчиной.

Оказавшись у самолета, женщина продолжала вести себя агрессивно. И заявила, что не собирается никуда с пассажирами-жалобщиками лететь. И гордая собой выбежала на летное поле.

Сотрудники службы безопасности аэропорта быстро ее поймали.

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