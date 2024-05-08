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Происшествия

Рванула по летному полю столичного аэропорта и ввязалась в драку пьяная россиянка

Женщина устроила забег по летному полю аэропорта Шереметьево, начала кричать на попутчиков и ввязалась в драку с мужчиной, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Все пассажиры уже разместились в автобусах, которые должны были довезти их до борта.

В этот момент появилась опоздавшая путешественница. Она стала ругаться с попутчиками, а вскоре начала драться с мужчиной, указывает Lenta.ru.

Оказавшись у самолета, женщина продолжала вести себя агрессивно. И заявила, что не собирается никуда с пассажирами-жалобщиками лететь. И гордая собой выбежала на летное поле.

Сотрудники службы безопасности аэропорта быстро ее поймали.

Обвинения ей предъявлять не стали.

Ранее четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош на борту самолета и напали на бортпроводницу. Самолет летел из Дублина на Ибицу.

В результате капитан воздушного судна (КВС) принял решение о досрочной посадке.

Самолет сел в аэропорту Пальмы на острове Майорка.

Теперь дебоширам грозят штрафы за нарушение воздушной безопасности.

Также пьяная россиянка устроила дебош с криками на борту самолета. Она громко кричала, нецензурно выражалась и не реагировала на замечания экипажа.

Ее вывели из самолета.

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