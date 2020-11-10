Пьяный барнаулец на чужом Porsche Cayenne устроил ДТП

Ночью 10 ноября в Барнауле произошло ДТП между Porsche Cayenne и Toyota Corolla. Водитель дорогого авто не смог ответить полицейским, на чьем автомобиле он ехал, и никаких документов на машину и прав у него не было, рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария случилась около 2 часов ночи на пересечении ул. Попова и ул. Балтийской.

29-летний мужчина за рулем Porsche не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно едущую Toyota Corolla, за рулем которой был 23-летний парень.

На место незамедлительно прибыл экипаж ДПС. Автополицейские увидели, что водитель Porsche имеет признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.

Разбитый Porsche Cayenne. Скриншот видео Barnaul22

Документов на авто и права управления у лихача не было. Кому принадлежит машина он также ответить не смог.

Вместе с пассажирами 2002 и 1990 года рождения их доставили в отдел полиции по подозрению в угоне.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.

Ранее водитель на Porsche Cayenne пытался сбежать от пограничников, но не смог победить противотранспортный ров.