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Происшествия

Пьяный барнаулец на чужом Porsche Cayenne устроил ДТП

Ночью 10 ноября в Барнауле произошло ДТП между Porsche Cayenne и Toyota Corolla. Водитель дорогого авто не смог ответить полицейским, на чьем автомобиле он ехал, и никаких документов на машину и прав у него не было, рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Porsche.
Porsche.
CC0

Авария случилась около 2 часов ночи на пересечении ул. Попова и ул. Балтийской.

29-летний мужчина за рулем Porsche не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно едущую Toyota Corolla, за рулем которой был 23-летний парень.

На место незамедлительно прибыл экипаж ДПС. Автополицейские увидели, что водитель Porsche имеет признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.

Разбитый Porsche Cayenne.
Разбитый Porsche Cayenne.
Скриншот видео Barnaul22

Документов на авто и права управления у лихача не было. Кому принадлежит машина он также ответить не смог.

Вместе с пассажирами 2002 и 1990 года рождения их доставили в отдел полиции по подозрению в угоне.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.

Ранее водитель на Porsche Cayenne пытался сбежать от пограничников, но не смог победить противотранспортный ров.

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