Пьяный барнаулец на чужом Porsche Cayenne устроил ДТП

Авария случилась около 2 часов ночи на пересечении ул. Попова и ул. Балтийской.
29-летний мужчина за рулем Porsche не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно едущую Toyota Corolla, за рулем которой был 23-летний парень.
На место незамедлительно прибыл экипаж ДПС. Автополицейские увидели, что водитель Porsche имеет признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.
Документов на авто и права управления у лихача не было. Кому принадлежит машина он также ответить не смог.
Вместе с пассажирами 2002 и 1990 года рождения их доставили в отдел полиции по подозрению в угоне.
Информация о пострадавших не поступала, добавили в ГИБДД.
По данному факту проводится проверка.
Ранее водитель на Porsche Cayenne пытался сбежать от пограничников, но не смог победить противотранспортный ров.