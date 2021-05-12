Пьяный дальнобойщик из Барнаула «расщепил на атомы» свою фуру, чудом не протаранив поезд

Пьяный дальнобойщик, везущий мебель из Барнаула, снес будку дежурного на железнодорожном переезде в Свердловской области и растерял груз, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Дальнобойщик на большой скорости проехал переезд, едва не протаранив поездом, после чего снес заграждающий барьер и будку.

«Водитель получил телесные повреждения в виде закрытого перелома правой берцовой кости, ушиб мягких тканей и ссадины лба», — рассказали свердловские полицейские.

У дальнобойщика 1966 года рождения, имеющего 33-летний стаж вождения, выявили алкогольное опьянение (0,838 мг/л).



Мужчина пояснил, что ехал из Барнаула в Екатеринбург, однако сбился с пути.

Въехав в город Богданович он начал засыпать и отвлекся от дороги — выехал на полосу встречного движения и пролетел переезд.

Водитель перевозил стулья и столы. Примечательно, что часть вывалившейся мебели растащили местные жители.

Ранее в Ульяновской области фура устроила такое ДТП, что водителям на трассе понадобились подгузники.