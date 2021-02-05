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5 февраля
Жизнь

Фура устроила такое ДТП, что водителям на трассе понадобились подгузники

В Ульяновской области водители разворовали подгузники из перевернувшейся на трассе фуры, сообщает «Ульяновск онлайн».

Водители разворовали подгузники из перевернувшейся фуры. Ульяновская область.
Водители разворовали подгузники из перевернувшейся фуры. Ульяновская область.
кадр из видео.

Видеозапись с растаскиванием подгузников появилась в соцсетях 4 февраля. Автор поста утверждает, что авария произошла под Ульяновском.

«Водитель фуры не справился с управлением, грузовая машина опрокинулась. По дороге рассыпались подгузники», — говорится в сообщении.

Водители, ставшие очевидцами аварии, не растерялись и выбежали из машин, чтобы взять столько подгузников, сколько влезет в салон автомобиля.

«На место ложи. На место ложи, говорю. Что, не видите? Человек в беду попал!» — кричит водителям автор видео.

Ему отвечают, что водителю фуры «надо было ехать нормально, а не нестись, как идиот». Как отмечает «Москва24», «местные не дали выпавшему товару пропасть, и призывы к совести не помогли».

Далее на видео снимают номера автомобилей, в которые запихивали подгузники, чтобы в полицию передать информацию о мародерстве.

Где конкретно произошло ДТП и когда, не уточняется. Информация официально не подтверждена.

Ранее на трассе под Омском фура с уксусом улетела в кювет и перевернулась, жидкость разлилась по дороге. В этом случае «халявный уксус» никому не понадобился.

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