Фура устроила такое ДТП, что водителям на трассе понадобились подгузники

В Ульяновской области водители разворовали подгузники из перевернувшейся на трассе фуры, сообщает « Ульяновск онлайн ».

Видеозапись с растаскиванием подгузников появилась в соцсетях 4 февраля. Автор поста утверждает, что авария произошла под Ульяновском.

«Водитель фуры не справился с управлением, грузовая машина опрокинулась. По дороге рассыпались подгузники», — говорится в сообщении.

Водители, ставшие очевидцами аварии, не растерялись и выбежали из машин, чтобы взять столько подгузников, сколько влезет в салон автомобиля.

«На место ложи. На место ложи, говорю. Что, не видите? Человек в беду попал!» — кричит водителям автор видео.

Ему отвечают, что водителю фуры «надо было ехать нормально, а не нестись, как идиот». Как отмечает «Москва24», «местные не дали выпавшему товару пропасть, и призывы к совести не помогли».

Далее на видео снимают номера автомобилей, в которые запихивали подгузники, чтобы в полицию передать информацию о мародерстве.

Где конкретно произошло ДТП и когда, не уточняется. Информация официально не подтверждена.

Ранее на трассе под Омском фура с уксусом улетела в кювет и перевернулась, жидкость разлилась по дороге. В этом случае «халявный уксус» никому не понадобился.