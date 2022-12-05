5 декабря
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Происшествия

Пьяный и бесправный водители столкнулись в Барнауле и снесли столб

Два автомобиля столкнулись и снесли столб на Павловском тракте в Барнауле вечером 4 декабря, сообщает пресс-служба ГИБДД.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
"Инцидент Барнаул".

В ведомстве отметили, что пьяный 35-летний водитель ВАЗ 211004 не уступил дорогу и столкнулся с Lexus RX 350.

За рулем Lexus был 41-летний мужчина, которого ранее лишили водительских прав. Из-за столкновения ВАЗ снес столб.

В результате ДТП двум пассажирам ВАЗ 211004 оказали медпомощь без госпитализации. Автомобили отправили на спецстоянку.

В отношении водителей составили административные материалы.

Ранее двух человек спасли в аварии на трассе Барнаул-Заринск.

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