24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Смертельная авария с грузовым поездом и КамАЗом произошла под Новосибирском

На переезде между станциями Краснозерское и Хабары (Новосибирская область) произошло ДТП с участием локомотива и КамАЗа. Один человек погиб. Об этом сообщают в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

ДТП грузового поезда с КамАЗом
ДТП грузового поезда с КамАЗом
Восточное межрегиональное следственное управлении на транспорте СКР

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Он скончался на месте. После экстренного торможения, избежать столкновения все же не удалось.

Прицеп автомобиля от полученного удара отбросило на соседний путь под еще один грузовой поезд. Локомотив, сойдя с рельсов, повредил железнодорожную инфраструктуру.

Следователями организована проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее стало известно, что жуткая смертельная авария с КАМАЗом случилась на трассе Бийск-Барнаул.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость