Смертельная авария с грузовым поездом и КамАЗом произошла под Новосибирском

На переезде между станциями Краснозерское и Хабары (Новосибирская область) произошло ДТП с участием локомотива и КамАЗа. Один человек погиб. Об этом сообщают в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Он скончался на месте. После экстренного торможения, избежать столкновения все же не удалось.

Прицеп автомобиля от полученного удара отбросило на соседний путь под еще один грузовой поезд. Локомотив, сойдя с рельсов, повредил железнодорожную инфраструктуру.

Следователями организована проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее стало известно, что жуткая смертельная авария с КАМАЗом случилась на трассе Бийск-Барнаул.