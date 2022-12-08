Пьяный и мстительный барнаулец закидал камнями не тот автомобиль

Ранее судимый барнаулец увидел автомобиль во дворе своего дома и решил, что он принадлежит знакомому, который задолжал ему денег. В состоянии алкогольного опьянения он из мести закидал машину камнями.
Как сообщили в ведомстве, от злости мужчина кинул более десяти камней. Материальный ущерб составил 103 тыс. рублей.
Мировой судья Октябрьского района приговорил мужчину к четырем месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.
Материальный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.
Ранее в Барнауле бывшего вице-мэра приговорили к штрафу за взятку.
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