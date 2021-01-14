Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пьяный лихач в Барнауле ночью снес светофор

Ночью 14 января в Барнауле на ул. Советской Армии гонял водитель на Nissan Teana. Сотрудники полиции попытались его остановить, но в итоге иномарка затормозила лишь после ДТП со светофорным столбом.

Nissan сбил светофор.
Nissan сбил светофор.
предоставлено пресс-службой ГИБДД

Авария произошла около 2:00. Сотрудники ГИБДД патрулировали ул. Антона Петрова, где и заметили подозрительный автомобиль, который двигался с превышением скорости, рассказывают в Госавтоинспекции.

Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал его и продолжил движение пока не врезался в пешеходный светофор.

Nissan сбил светофор.
Nissan сбил светофор.
предоставлено пресс-службой ГИБДД

За рулем Nissan оказался мужчина 1985 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Автоинспекторы оформили лихача по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ДТП оформлено с материальным ущербом, по данному факту идет проверка.

Ранее в МВД сообщили подробности аварии на Солнечной поляне, где столкнулись несколько машин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость