Пьяный лихач в Барнауле ночью снес светофор

Авария произошла около 2:00. Сотрудники ГИБДД патрулировали ул. Антона Петрова, где и заметили подозрительный автомобиль, который двигался с превышением скорости, рассказывают в Госавтоинспекции.
Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал его и продолжил движение пока не врезался в пешеходный светофор.
За рулем Nissan оказался мужчина 1985 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
Автоинспекторы оформили лихача по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ДТП оформлено с материальным ущербом, по данному факту идет проверка.
Ранее в МВД сообщили подробности аварии на Солнечной поляне, где столкнулись несколько машин.