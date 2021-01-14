В полиции сообщили подробности ДТП на Солнечной поляне в Барнауле

По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения за рулем Skoda Octavia при повороте налево не уступил дорогу машине, движущейся со встречного направления, допустил столкновение с Toyota Camry под управлением водителя мужчины 1992 года рождения.
От удара Skoda отбросило на движущийся сзади автомобиль Lexus RX300 под управлением мужчины 1990 года рождения.
Травмы получили водитель Skoda Octavia и пассажир Toyota Camry, женщина 1992 года рождения.
Госпитализация им не потребовалась.
Ранее один из участников аварии рассказал свою версию произошедшего.