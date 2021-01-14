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Происшествия

В полиции сообщили подробности ДТП на Солнечной поляне в Барнауле

Полицейские проводят проверку по факту аварии, которая случилась вечером 13 января на ул. Солнечная поляна. Стали известны официальные подробности ДТП.

ДТП на ул. Солнечная поляна в Барнауле.
ДТП на ул. Солнечная поляна в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения за рулем Skoda Octavia при повороте налево не уступил дорогу машине, движущейся со встречного направления, допустил столкновение с Toyota Camry под управлением водителя мужчины 1992 года рождения.

От удара Skoda отбросило на движущийся сзади автомобиль Lexus RX300 под управлением мужчины 1990 года рождения.

Травмы получили водитель Skoda Octavia и пассажир Toyota Camry, женщина 1992 года рождения.

Госпитализация им не потребовалась.

Ранее один из участников аварии рассказал свою версию произошедшего.

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