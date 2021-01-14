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Автоновости

Участник массовой аварии в Барнауле рассказал свою версию произошедшего

Вечером 13 января в Барнауле, в районе улицы Солнечная поляна, произошло жесткое ДТП. Как утверждает один из участников, водитель, ставший виновником аварии, был в неадекватном состоянии.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Видео мужчина выложил в сообществе «Инцидент-Барнаул». Он сообщает, что виновник ДТП лежал в автомобиле без сознания.

Участник ДТП вытащил его на улицу и позвал жену, которая является врачом-наркологом.



«У него запал язык и он чуть не умер, жена его реанимировала. Как она предположила, он мог находится в состоянии наркотического опьянения. Он в таком состоянии еще и таксовал, у него была открыта программа, и он ехал за пассажирами. Прошу придать огласке. С этим надо как-то бороться», — написал участник сообщества Владимир.

Участниками аварии на Солнечной поляне стали три иномарки.

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