Участник массовой аварии в Барнауле рассказал свою версию произошедшего

Видео мужчина выложил в сообществе «Инцидент-Барнаул». Он сообщает, что виновник ДТП лежал в автомобиле без сознания.
Участник ДТП вытащил его на улицу и позвал жену, которая является врачом-наркологом.
«У него запал язык и он чуть не умер, жена его реанимировала. Как она предположила, он мог находится в состоянии наркотического опьянения. Он в таком состоянии еще и таксовал, у него была открыта программа, и он ехал за пассажирами. Прошу придать огласке. С этим надо как-то бороться», — написал участник сообщества Владимир.
Участниками аварии на Солнечной поляне стали три иномарки.