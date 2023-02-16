16 февраля
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Происшествия

Пьяный мужчина в Сибири решил получить знания

Пьяный мужчина в Кемерове пришел в школу № 7 и собрался учиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Кадр из видео с YouTube
Кадр из видео с YouTube
YouTube

Тяготеющий к знаниям кемеровчанин спокойно прошел в школу днем, взял у детей ручку и сел за парту.

Школьники быстро приняли нового одноклассника и смеялись над его репликами. Учительница же была не в восторге.

Мужчина заверил ее, что он «не педофил».

На вопрос, что он делает в школе, незваный гость уверенно ответил: «Получаю знания, имею на это право!»

Вскоре приехали росгвардейцы. Они скрутили незатейливого ученика. Теперь с ним пообщаются правоохранители.

Ранее стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа.

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