Пьяный мужчина в Сибири решил получить знания

Пьяный мужчина в Кемерове пришел в школу № 7 и собрался учиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Кадр из видео с YouTube

Тяготеющий к знаниям кемеровчанин спокойно прошел в школу днем, взял у детей ручку и сел за парту.

Школьники быстро приняли нового одноклассника и смеялись над его репликами. Учительница же была не в восторге.

Мужчина заверил ее, что он «не педофил».

На вопрос, что он делает в школе, незваный гость уверенно ответил: «Получаю знания, имею на это право!»

Вскоре приехали росгвардейцы. Они скрутили незатейливого ученика. Теперь с ним пообщаются правоохранители.

Ранее стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа.