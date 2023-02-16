Пьяный мужчина в Сибири решил получить знания

Тяготеющий к знаниям кемеровчанин спокойно прошел в школу днем, взял у детей ручку и сел за парту.
Школьники быстро приняли нового одноклассника и смеялись над его репликами. Учительница же была не в восторге.
Мужчина заверил ее, что он «не педофил».
На вопрос, что он делает в школе, незваный гость уверенно ответил: «Получаю знания, имею на это право!»
Вскоре приехали росгвардейцы. Они скрутили незатейливого ученика. Теперь с ним пообщаются правоохранители.
Ранее стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа.