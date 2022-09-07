7 сентября
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Происшествия

Пьяный отчим на Алтае бил трехлетнюю девочку головой о землю, пока не сломал ей череп

33-летний житель Республики Алтай проломил череп трехлетней дочери своей сожительницы, сообщают в СУ СК по региону.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

В ночь с 4 по 5 сентября женщина со своим сожителем распивали спиртные напитки. У них завязалась ссора, в ходе которой мужчина начал избивать возлюбленную, из-за чего она убежала из дома.

Подозреваемый не захотел останавливать конфликт и решил позвать жену домой своеобразным способом: поднял с дивана трехлетнюю падчерицу, вынес на улицу и трижды ударил головой о землю. По его мнению, это должно было привлечь внимание беглянки.

После этого отчим вернулся в дом, положил ребенка обратно и скрылся.

Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа.

Мужчину задержали.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего)», — рассказали в ведомстве.

Ранее мы рассказали историю жительницы Барнаула, которая 20 лет терпела побои от мужа.

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