Пьяный россиянин бросил жену и ребенка в перевернутом автомобиле

Как сообщает источник, 27-летний пьяный водитель сбежал, потому что испугался.
Автомобиль, упавший в кювет, обнаружили проезжавшие мимо люди и вызвали медиков.
Врачи диагностировали у пассажиров ссадины и ушибы, водителя задержали.
В Бурятии мужчина совершил ДТП, оставил в перевернутом автомобиле годовалого ребенка с женой и убежал, сообщает Babr Mash.
Как сообщает источник, 27-летний пьяный водитель сбежал, потому что испугался.
Автомобиль, упавший в кювет, обнаружили проезжавшие мимо люди и вызвали медиков.
Врачи диагностировали у пассажиров ссадины и ушибы, водителя задержали.
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