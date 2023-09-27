В Барнауле мужчина угнал автомобиль у пенсионера

К автомобилю 75-летнего горожанина подошел мужчина в нетрезвом виде. Двери автомобиля при этом были открыты, ключи находились в замке зажигания. Незнакомец сел на водительское сидение, после чего начался конфликт. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по голове и уехал на его автомобиле.
На участке лесополосы преступник забуксовал в грязи, решил оставить автомобиль и пойти пешком.
Вскоре его задержали и заключили под стражу.
Ранее в Москве парень угнал Mercedes с автомойки и устроил жесткое ДТП.