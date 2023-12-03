Пьяный россиянин запустил фейерверк из лимузина в пешеходов

Накануне белый лимузин остановился на перекрестке улиц и включил аварийные огни.

После этого из заднего окна появился пьяный мужчина. Он и запустил салют в сторону пешеходов.

Другие автомобили объезжали лимузин, который сдвинулся с места лишь после завершения залпов, указывает Газета.Ru.

Ранее 20-летний лимузин Жириновского выставили на продажу. Это Mercedes-Benz S-класса Pullman 2002 года выпуска.

Пробег машины — 155 тыс. км. Автомобиль попадал в ДТП, есть потертости на кузове.

В салоне машины кожаные кресла для четырех человек, сидеть возможно по парам друг напротив друга. Также есть массивная центральная консоль с откидными столиками, мониторами, телефон и медиасистема.