3 июня
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Жизнь

20-летний лимузин Жириновского выставили на продажу

За 2,5 млн рублей выставили на продажу лимузин Mercedes-Benz S-класса Pullman 2002 года выпуска. Он принадлежал основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, пишут «Известия» со ссылкой на «Журнал Auto.ru».

Лимузин Жириновского.
Лимузин Жириновского.
mag.auto.ru

Продавец указывает, что все 20 лет машиной владел только сам Жириновский. Однако по информации «Про Авто», в ПТС Mercedes вписаны три владельца (последний владеет автомобилем с октября 2021 года).

Пробег машины — 155 тыс. км. Автомобиль попадал в ДТП, есть потертости на кузове.

В салоне машины кожаные кресла для четырех человек, сидеть возможно по парам друг напротив друга. Также есть массивная центральная консоль с откидными столиками, мониторами, телефон и медиасистема.

Ранее на сайтах объявлений стали появляться раритеты Жириновского. Например, визитная карточка лидера ЛДПР с его автографом.

Бессменный лидер партии умер 6 апреля.

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