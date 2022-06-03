20-летний лимузин Жириновского выставили на продажу

За 2,5 млн рублей выставили на продажу лимузин Mercedes-Benz S-класса Pullman 2002 года выпуска. Он принадлежал основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, пишут « Известия » со ссылкой на « Журнал Auto.ru ».

Продавец указывает, что все 20 лет машиной владел только сам Жириновский. Однако по информации «Про Авто», в ПТС Mercedes вписаны три владельца (последний владеет автомобилем с октября 2021 года).

Пробег машины — 155 тыс. км. Автомобиль попадал в ДТП, есть потертости на кузове.

В салоне машины кожаные кресла для четырех человек, сидеть возможно по парам друг напротив друга. Также есть массивная центральная консоль с откидными столиками, мониторами, телефон и медиасистема.

Ранее на сайтах объявлений стали появляться раритеты Жириновского. Например, визитная карточка лидера ЛДПР с его автографом.

Бессменный лидер партии умер 6 апреля.