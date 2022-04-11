11 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Раритеты Жириновского обнаружили журналисты на сайте объявлений о продаже

Россияне начали зарабатывать на Владимире Жириновском, пишет «Комсомольская правда».

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Журналисты изучили сайты объявлений и обнаружили немало раритетов, связанных с политиком.

Одно из самых дорогих предложений — визитная карточка лидера ЛДПР с его автографом. Ее нынешний владелец просит 1 млн рублей.

За такую же сумму продается жилет для стендовой стрельбы, которым пользовался Жириновский.

Также среди предложений есть часы с изображением политика на циферблате, пишет bfm.ru. Цена — 400 тыс. рублей. А книги с автографом Жириновского россияне продают от 100 тыс. рублей и выше.

После похорон Владимира Жириновского не прошло и двух дней, как в сети появились подобные объявления.

Ранее на прощании с Жириновским исполнили его мечту об «орденах на подушечках».

Жириновский умер 6 апреля. 8 апреля на церемонии прощания с Жириновским присутствовал президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Колонный зал Дома союзов, где присутствовал на траурной церемонии прощания с Владимиром Жириновским. Президент почтил память лидера ЛДПР, возложив цветы к гробу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость