Раритеты Жириновского обнаружили журналисты на сайте объявлений о продаже

Журналисты изучили сайты объявлений и обнаружили немало раритетов, связанных с политиком.

Одно из самых дорогих предложений — визитная карточка лидера ЛДПР с его автографом. Ее нынешний владелец просит 1 млн рублей.

За такую же сумму продается жилет для стендовой стрельбы, которым пользовался Жириновский.

Также среди предложений есть часы с изображением политика на циферблате, пишет bfm.ru. Цена — 400 тыс. рублей. А книги с автографом Жириновского россияне продают от 100 тыс. рублей и выше.

После похорон Владимира Жириновского не прошло и двух дней, как в сети появились подобные объявления.

Ранее на прощании с Жириновским исполнили его мечту об «орденах на подушечках».

Жириновский умер 6 апреля. 8 апреля на церемонии прощания с Жириновским присутствовал президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Колонный зал Дома союзов, где присутствовал на траурной церемонии прощания с Владимиром Жириновским. Президент почтил память лидера ЛДПР, возложив цветы к гробу.