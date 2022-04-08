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Жизнь

На прощании с Жириновским исполнили его мечту об «орденах на подушечках»

В Колонном зале Дома союзов состоялось прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Рядом с гробом на бархатных подушечках алого цвета поместили его ордена, как и предсказал при жизни политик.

Прощание с Жириновским.
Прощание с Жириновским.
kremlin.ru

О том, как должны будут пройти похороны, Жириновский в 2013 году подробно рассказал ведущей телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Татьяне Арно, пишет Газета.Ru.

«Ну, я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, при большевиках там проводилось. Большой портрет мой в черной рамке. На лафете гроб пронесут до университета, старое здание. Чтобы не мешать движению, народ чтобы не бунтовал. Там уже на автомобили — и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего, а на подушечках ордена», — пояснил он.

8 апреля на церемонии прощания с Жириновским присутствовал президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Колонный зал Дома союзов, где присутствовал на траурной церемонии прощания с Владимиром Жириновским. Президент почтил память лидера ЛДПР, возложив цветы к гробу.

Прощание с Жириновским.
Прощание с Жириновским.
kremlin.ru

Ранее утром в храме Христа Спасителя прошло отпевание Жириновского, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище.

Ордена

Владимир Жириновский — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В день своего 75-летия лидер ЛДПР получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин наградил его за «вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Ранее политик был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011 и 2016 годы).

Среди других наград Жириновского — орден Почета, орден Александра Невского.

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