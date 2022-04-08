На прощании с Жириновским исполнили его мечту об «орденах на подушечках»

О том, как должны будут пройти похороны, Жириновский в 2013 году подробно рассказал ведущей телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Татьяне Арно, пишет Газета.Ru.

«Ну, я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, при большевиках там проводилось. Большой портрет мой в черной рамке. На лафете гроб пронесут до университета, старое здание. Чтобы не мешать движению, народ чтобы не бунтовал. Там уже на автомобили — и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего, а на подушечках ордена», — пояснил он.