Уточнено, на каком кладбище похоронят Жириновского

Начало церемонии назначено на 14:00 мск — сразу после прощания с политиком.
Ранее сообщалось, что политика похоронят на Троекуровском кладбище, а церемония прощания состоится в Колонном зале Дома Союзов.
Отпевать Жириновского будет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Напомним, Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Политик был госпитализирован с коронавирусом в начале февраля.
Что Жириновский говорил о своей смерти
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вспомнила, что в 2013 году Жириновский говорил о своих похоронах.
«Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле до Новодевичьего кладбища. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена», — рассказал несколько лет назад лидер ЛДПР.