7 апреля
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Жизнь

Уточнено, на каком кладбище похоронят Жириновского

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут 8 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Начало церемонии назначено на 14:00 мск — сразу после прощания с политиком.

Ранее сообщалось, что политика похоронят на Троекуровском кладбище, а церемония прощания состоится в Колонном зале Дома Союзов.

Отпевать Жириновского будет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Политик был госпитализирован с коронавирусом в начале февраля.

Что Жириновский говорил о своей смерти

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вспомнила, что в 2013 году Жириновский говорил о своих похоронах.

«Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле до Новодевичьего кладбища. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена», — рассказал несколько лет назад лидер ЛДПР.

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