Уточнено, на каком кладбище похоронят Жириновского

Начало церемонии назначено на 14:00 мск — сразу после прощания с политиком.

Ранее сообщалось, что политика похоронят на Троекуровском кладбище, а церемония прощания состоится в Колонном зале Дома Союзов.

Отпевать Жириновского будет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Политик был госпитализирован с коронавирусом в начале февраля.

Что Жириновский говорил о своей смерти

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вспомнила, что в 2013 году Жириновский говорил о своих похоронах.