«Вакцинный СПИД». О версиях смерти Владимира Жириновского рассказали ученые

6 апреля скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Медики с начала февраля боролись за жизнь политика. Врачи оказывали политику всю возможную помощь, заявили в Минздраве РФ.

СМИ неоднократно писали, ссылаясь на бессменного лидера ЛДПР, что он привился от коронавируса нового типа восемь раз.

О возможных причинах смерти Жириновского высказались эксперты.

Бил по иммунной системе

Политик заболел, пройдя при этом через восемь вакцинаций от коронавируса.

«Это подтверждает ту версию, которую я высказал полгода назад, когда стали говорить о вакцинации детей. Вирусологи били тревогу — детский организм должен сам бороться с болезнью. Иначе можно получить вакцинный СПИД», — сказал советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики Игорь Гундаров, которого цитирует argumenti.ru.

Он не исключил, что так произошло и у Владимира Вольфовича: «За год 8 раз разными вакцинами бить по иммунной системе — это значит разрушить ее до основания».

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«Всем известно, что вакцинация, включая вакцинацию от коронавируса, — это серьезная нагрузка для организма, и после нее могут быть осложнения, — цитирует mk.ru академика РАН Виталия Зверева .

«Иммунная система каждый раз напрягается после прививки. Еще большую нагрузку получает она при частой ревакцинации. Особенно если люди ревакцинируются одним и тем же препаратом. От этого могут быть любые осложнения, вакцина до конца не испытана», — продолжил академик.

По словам ученого, организм не отвечает даже на повторную частую вакцинацию одной и той же вакциной, не говоря уже о второй, третьей и четвертой.

Избыточная профилактика

В феврале заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносил коронавирус.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».

«Ну, видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более — при таком тщательном соблюдении мер предосторожности, может быть, даже избыточном использовании средств специфической профилактики», — объяснил Онищенко.

Жириновский один из немногих в Госдуме, кто ходил не только в маске, но часто и в белых перчатках.

Отпевание и прощание

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично проведет отпевание Владимира Жириновского утром 8 апреля в храме Христа Спасителя.

Прощание с Жириновским состоится в Колонном зале Дома союзов 8 апреля.

Жириновский будет похоронен на Троекуровском кладбище.