6 апреля
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Жизнь

Отпевать Жириновского будет патриарх Кирилл. Путин выразил соболезнования

Отпевание Владимира Жириновского лично проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Напомним, 6 апреля на 76 году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Временно исполняющий обязанности главы ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отпевание Жириновского проведет патриарх Кирилл. По его словам, патриарх сам выразил такое желание.

«Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей Церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — подчеркнул Слуцкий.

Он также уточнил, что в течение 40 дней по ЛДПР не будут решать организационные вопросы.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Первый замглавы аппарата фракции Алексей Диденко сообщил «Интерфаксу», что прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Похоронят Жириновского на Троекуровском кладбище.

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