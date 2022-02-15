Онищенко объяснил, почему лидер ЛДПР тяжело переносит ковид

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».

«Ну, видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более — при таком тщательном соблюдении мер предосторожности, может быть, даже избыточном использовании средств специфической профилактики», — объяснил Онищенко.

Врач подчеркнул — если бы Жириновский сразу лег в больницу, то сейчас бы он чувствовал себя гораздо лучше и никто бы даже не узнал о его госпитализации и болезни, пишет Газета.Ru.

Ранее сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.