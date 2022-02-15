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Здоровье

Онищенко объяснил, почему лидер ЛДПР тяжело переносит ковид

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус, пишет kp.ru.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».

«Ну, видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более — при таком тщательном соблюдении мер предосторожности, может быть, даже избыточном использовании средств специфической профилактики», — объяснил Онищенко.

Врач подчеркнул — если бы Жириновский сразу лег в больницу, то сейчас бы он чувствовал себя гораздо лучше и никто бы даже не узнал о его госпитализации и болезни, пишет Газета.Ru.

Ранее сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.

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