20 августа
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Происшествия

Пьяный сибиряк без причины убил неизвестного ему человека

В Омске местный житель отправится под суд по обвинению в беспричинном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Ночью 1 мая этого года пьяный посетитель ресторана беспричинно избил неизвестного ему мужчину. Потерпевший скончался еще до приезда медиков.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Однако, приехавшие сотрудники Росгвардии смогли по приметам задержать мужчину, который находился на остановке общественного транспорта. На его одежде обнаружили кровь, и он не смог объяснить ее происхождение.

Мужчина не признал свою вину. Впрочем, как отмечается в сообщении, «во время проведения следственных действий были получены объективные доказательства его причастности к преступлению».

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Омской области помощника судьи заключили под стражу по обвинению в убийстве.

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