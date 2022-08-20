20 августа
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Происшествия

Пьяный сибиряк не стерпел оскорбления и отомстил, зарезав 17-летного парня

Следователи закончили расследование уголовного дела против 38-летнего жителя Красноярского края, обвиняемого в убийстве 17-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Место преступления
Место преступления
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, пьяный мужчина пришел в магазин к своей сожительнице, где она работала продавцом, чтобы приобрести спиртное. Он встретил юношу, вместе с которым вышел на улицу. Между ними вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку.

После этого обвиняемый вернулся в магазин и купил там нож.

Подозреваемый проследовал за парнем в СТО, где тот подрабатывал. Там он нанес молодому человеку несколько ударов в область тела, головы, верхних и нижних конечностей.

Потерпевшего спешно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

Злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.

Ранее пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену.

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