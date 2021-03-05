Пьяный сибиряк несколько раз пнул старушку, медленно шедшую скандинавской ходьбой

Ранее в паблике «АСТ-54» опубликовали видео с нападением на женщину, которая медленно гуляла возле дома с двумя спортивными палочками.
«Неадекват пнул старушку ногой, однако ему этого показалось мало и он схватил ее за руку и уронил на снег, упав вместе с ней», — говорится в описании к ролику.
После мужчина поднял женщину и ее палочки, что-то ей сказал, и, еще раз пнув, пошел дальше.
Как уточняет «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на дочь пострадавшей, женщина недавно перенесла инсульт и теперь выходит на улицу со скандинавскими палочками.
«После болезни женщина передвигается медленно. Жители в округе об этом знают и относятся к этому с пониманием, кроме одного дебошира», — отмечает издание.
Местные жители рассказали, что мужчина ранее судим: «Он часто ходит по двору в веселом настроении, создавая проблемы прохожим».
По факту нападения на женщину в СК начали доследственную проверку. Сейчас ведомство выясняет все обстоятельства.
Ранее в Красноярске пьяный мужчина забил до смерти многодетную женщину, собачка которой посмела на него гавкнуть.