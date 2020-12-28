Сибиряк вспомнил, почему забил до смерти многодетную женщину с гавкнувшей собачкой

Напомним, инцидент произошел утром 24 декабря. 49-летняя женщина выгуливала собаку во дворе дома, когда на нее напал неизвестный.
«Мимо проходил мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, который используя малозначительный повод, обусловленный тем, что на него стала лаять собака, умышленно нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы. Оставив потерпевшую в бессознательном состоянии, злоумышленник скрылся», — рассказали в ведомстве.
Примечательно, что после задержания мужчина «объяснить свой поступок он не смог». Об этом сообщили в региональном МВД.
По словам местных жителей, посмотревших запись с камеры наблюдения, женщину избивали около семи минут.
Пострадавшую в критическом состоянии увезли в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь сутки, но 25 декабря она скончалась.
У женщины трое детей. Совершеннолетний сын сообщил, что будет брать опекунство над братом и сестрой.