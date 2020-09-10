Пьяный сибиряк поджег дачные домики ради эффектного видео

В Кемеровской области полицейские задержали 18-летнего парня, который ради развлечения поджег дачные домики, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Прокопьевске утром 9 сентября в садовом обществе «Зиминка» — загорелись несколько дачных домов.

«Очевидцы сообщили, что рядом с пожаром заметили незнакомого молодого человека, который, предположительно, и совершил поджог», — рассказали в ведомстве.

Полицейские по горячим следам задержали 18-летнего парня, который, будучи пьяным, прятался в поле.

Он признался, что намеренно устроил поджоги для того, чтобы снять эффектное видео и выложить в сети. Предварительная сумма ущерба — 550 тыс. рублей.

Молодого сибиряка обвинили в «умышленном уничтожении имущества», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае две девушки ради лайков снимали красивые видео и сожгли дачу.