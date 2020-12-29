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Происшествия

Пьяный следователь, как выяснилось, уволился за несколько дней до смертельного ДТП

В Казани арестовали бывшего следователя СК, устроившего ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, сообщает местное «Реальное время».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Инцидент произошел ночью 24 декабря — нетрезвый 27-летний экс-следователь вылетел на встречную полосу.

«На Kia Optima без госномеров выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с такси Volkswagen Polo. Пассажирка такси с травмой головы и повреждением внутренних органов была госпитализирована. Врачи сделали ей ряд операций, но спасти не смогли», — отмечает издание.

Алкотестер выявил у виновника пары алкоголя в объеме 0,84 мг/л — это примерно соответствует выпитой бутылке водки.

ДТП произошло при повороте на довольно широкой дороге: чтобы вылететь на встречную полосу пришлось пересечь на меньше четырех полос движения.

Примечательно, что, как заявили в ведомстве, следователь отдела по особо важным делам уволился за несколько дней до смертельного ДТП.

Местные СМИ также отмечают еще одну деталь: расследованием занимается не Главное следственное управление МВД, как это обычно происходит в таких случаях, а сам СК.

Ранее в Бурятии полицейского, которого «хотели отмазать» от ДТП с пятью погибшими, отправили в поселение.

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