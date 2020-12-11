Полицейского, которого «хотели отмазать» от ДТП с пятью погибшими, отправили в поселение

В Бурятии 37-летнего капитана полиции отправили на 8 лет в колонию-поселение за скандальное пьяное ДТП, пишет газета « Номер один ».

ДТП произошло в декабре 2018 года — на трассе «Култук-Монды» в районе села Торы. Столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Camry, которой управлял участковый.

На месте ДТП погибли 59-летний водитель Premio и четверо пассажиров его машины: мужчины 55 и 49 лет и две женщины 56 и 55 лет.

Полицейский и находившийся в его автомобиле пассажир получили травмы.

«Уже на следующий день после аварии МВД Бурятии сообщило, что в ДТП виноват погибший водитель Premio — это его машина выехала на встречную полосу», — отмечает издание.

Региональный СК возбудил уголовное дело и начал расследование — зафиксировали все следы, составили схему, сделали экспертизы поврежденных машин, образцы крови направили на исследование.

По итогам экспертиз оказалось, что находившийся за рулем Camry полицейский был пьян и вся вина за ДТП лежит на нем.

В декабре 2019 года уголовное дело направили в суд. Участкового признали виновным, однако его адвокат обжаловал приговор в Верховном суде Бурятии.

«Доводы жалоб осужденного и его двух адвокатов, оспаривавших доказанность вины, Верховный суд республики оставил без удовлетворения», — сообщили в региональной прокуратуре.

В итоге суд апелляционной инстанции назначил бывшему капитану 7 лет и 9 месяцев в колонии-поселении.

Ранее сообщали, что в Красноярске проверяют двух полицейских, которые угрожали изнасиловать мужчину и удалили видео с компроматом.