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Жизнь

«Угрожали изнасиловать и удалили видео с компроматом»: в Сибири проверяют двух полицейских

Житель Красноярска по имени Аркадий пожаловался на сотрудников ДПС, которые якобы угрожали его изнасиловать и справить на него нужду, пишет «Проспект Мира».

Полицейские угрожали жителю Красноярска.
Полицейские угрожали жителю Красноярска.
кадр из видео.

Аркадий рассказал, что инцидент произошло ночью 6 декабря. Экипаж ДПС остановил машину для проверки документов.

Красноярец отметил, что сидел на пассажирском сидении. Водитель по требованию полицейских вышел из машины. Тогда он начал снимать происходящее на видео.

«Они разговаривали на матах и с надменностью. Своими руками лезли в карманы. А в свете последних событий, фиг его знает, что они могли подкинуть. А я человек любящий справедливость. Я начал это снимать на свой телефон. Моя съемка велась не для того, чтобы опорочить честь „сотрудников“ ГИБДД, а чтобы защитить свои гражданские права. Снимал я минуты три-четыре весь этот разговор», — рассказал Аркадий.

По его словам, один из сотрудников ДПС заметил съемку и начал угрожать физическим и сексуальным насилием, а также пожелал справить на него нужду.

Аркадий утверждает, что снял этот разговор на видео, однако полицейские отобрали телефон и все удалили. Он уточнил, что пробовал восстановить кадры, но у него не получилось. Возможно, это могут сделать специалисты.

«Эти „сотрудники“ поняли, что они дров так нормально наломали, решили, что такой компромат им не нужен, отобрали мой личный телефон. Пока один забрал мой телефон, ушел с ним минуты на три и удалял мое видео. Этот „сотрудник“ забрал мою личную вещь и юзал ее, он вообще кто такой, чтобы так делать?» — возмущается красноярец.

Другой полицейский, отметил Аркадий, в это время «тыкал ему в лицо перцовкой» и обещал «заняться сексом», если он хоть чуть-чуть пошевелится.

Он также рассказал, что борцы за общественную безопасность вернули телефон и уехали. Этот момент он снял на видео — когда просил полицейских выйти из машины.

В региональной ГИБДД изданию сообщили, что по данному факту проводят проверку. Также посоветовали красноярцу обратиться с заявлением в полицию.

Ранее в Красноярском крае сотрудники ДПС прокололи колесо припаркованному авто и попали на видео.

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