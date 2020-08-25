В Сибири сотрудники ДПС прокололи колесо припаркованному авто и попали на видео

Житель Красноярского края заявил, что двое сотрудников ДПС прокололи колесо его автомобиля, пишет « Проспект Мира ».

Инцидент произошел днем 24 августа в Канске. Видео, на котором полицейские что-то делают возле колес, опубликовали в паблике «ЧП Красноярск».

«Новый вид «Штрафа»?" - поинтересовался владелец автомобиля, припаркованного между деревьями недалеко от проезжей части.

Полицейские попали на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что сотрудники ДПС подходят к авто: один из них, если верить версии автовладельца, прокалывает колесо, а другой наблюдает, после они уходят.

Владелец автомобиля показал повреждения колеса. В местном ГИБДД изданию сообщили, что уже проводят проверку по данному факту.

В комментариях к видео предположили, что владелец авто что-то не договаривает. Якобы просто так полицейские не стали бы прокалывать колесо.

«Владелец, скорее всего, уходил от погони или проигнорировал требование полицейского об остановке, поэтому спрятал свой автомобиль в лесу», — так звучит версия, объединенная из нескольких мнений.

Впрочем, большинство подписчиков паблика поддержало какое-либо наказание для инспекторов.

Ранее в другом сибирском регионе полицейский два раза избил мужчину «без достаточных на то оснований».