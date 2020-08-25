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Происшествия

В Сибири сотрудники ДПС прокололи колесо припаркованному авто и попали на видео

Житель Красноярского края заявил, что двое сотрудников ДПС прокололи колесо его автомобиля, пишет «Проспект Мира».

Полицейские возле припаркованного авто.
Полицейские возле припаркованного авто.
кадр из видео.

Инцидент произошел днем 24 августа в Канске. Видео, на котором полицейские что-то делают возле колес, опубликовали в паблике «ЧП Красноярск».

«Новый вид «Штрафа»?" - поинтересовался владелец автомобиля, припаркованного между деревьями недалеко от проезжей части.

Полицейские попали на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что сотрудники ДПС подходят к авто: один из них, если верить версии автовладельца, прокалывает колесо, а другой наблюдает, после они уходят.

Владелец автомобиля показал повреждения колеса. В местном ГИБДД изданию сообщили, что уже проводят проверку по данному факту.

В комментариях к видео предположили, что владелец авто что-то не договаривает. Якобы просто так полицейские не стали бы прокалывать колесо.

«Владелец, скорее всего, уходил от погони или проигнорировал требование полицейского об остановке, поэтому спрятал свой автомобиль в лесу», — так звучит версия, объединенная из нескольких мнений.

Впрочем, большинство подписчиков паблика поддержало какое-либо наказание для инспекторов.

Ранее в другом сибирском регионе полицейский два раза избил мужчину «без достаточных на то оснований».

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