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Происшествия

Сибирский полицейский два раза избил мужчину «без достаточных на то оснований»

В Томской области сотрудника полиции задержали за издевательства над местным жителем, сообщает региональный СК.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Инцидент произошел 6 июля в Томске. Участкового обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия».

«Подозреваемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в квартире жилого дома без достаточных на то оснований применил к гражданину физическую силу и наручники», — рассказали в ведомстве,

После этого борец за общественную безопасность доставил мужчину в опорный пункт полиции, где еще раз «причинил телесные повреждения».

Следствие предъявило полицейскому обвинение и намерено заключить его под стражу.

Полицейский с Рублевки
Полицейский с Рублевки

Также в СК сообщили про еще одного правоохранителя — по другому делу. Его тоже обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Сфальсифицировал в отношении двоих жителей протоколы об административных правонарушениях, а также иные документы, в том числе подделав подписи от имени указанных лиц», — пояснили в ведомстве.

При этом поддельные материалы направили в суд. За такие дела полицейского отправили под домашний арест.

Ранее в Бурятии полицейских обвинили в изнасиловании подростка, который не стал сознаваться в чужих кражах.

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