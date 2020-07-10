Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июля 22°C
Происшествия

Полицейских обвинили в изнасиловании подростка, который не стал сознаваться в чужих кражах

Следком в Республике Бурятия рассказал о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников местного отдела полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

Парень. Подросток.
Парень. Подросток.
СС0

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции в Улан-Удэ», — отметили в ведомстве.

Резонансная история началась после того, как 4 июля в больницу обратился 17-летний подросток с телесными повреждениями, сообщив, что травмы ему причинили полицейские.

В СК сообщили, что ведется объективное разбирательство с детальной проверкой как показаний потерпевшего, так и версий обвиняемых.

«Назначены необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Расследование проводится в тесном взаимодействии с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России, прибывшими в Улан-Удэ для проведения служебных разбирательств», — рассказали в ведомстве.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как сообщает «Сибирь.Реалии», днем 4 июля сотрудники угрозыска задержали по подозрению в совершении краж 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие.

«В ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку). Информацию мне скинули ветераны-пенсионеры уголовного розыска», — рассказал правозащитник организации «Сибирь без пыток» Евгений Хасоев.

Как рассказал Хасоев изданию LIFE, юношу задержали на улице без каких-либо оснований. В отделении полиции его закрыли в кабинете и стали требовать, чтобы он сознался в чужих преступлениях, к которым не имеет никакого отношения.

После угроз подростка начали избивать, после чего дело дошло до ужасного надругательства с использованием бутылки.

В отношении обвиняемых на период следствия избрали меру пресечения в виде заключения под стражу — на два месяца.

Ранее житель Москвы создал квест, чтобы привлечь внимание к полицейскому беспределу в сибирском городке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость