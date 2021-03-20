Пьяный турист в Белокурихе избил сотрудника санатория

Ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из городского санатория. Группа задержания Росгвардии незамедлительно направилась на место.
Администратор санатория сообщил, что пьяный гость ведет себя агрессивно, матерится и мешает другим отдыхать, а после того, как сотрудник санатория сделал ему замечание, избил его.
«Стражи правопорядка задержали дебошира. Им оказался житель Кемеровской области. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам полиции», — заявили в ведомстве.
Ранее в Кузбассе местный житель повздорил с охраной ночного клуба и устроил пожар «коктейлем молотова».