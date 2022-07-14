Пьяный вахтовик в аэропорту вонзил нож в пассажира за отказ угостить сигаретой

В аэропорту Хабаровска задержали 39-летнего мужчину, который устроил драку и ударил ножом другого пассажира, сообщает пресс-служба регионального управления МВД на транспорте.

Житель Бурятии возвращался с вахты домой.

В аэропорту он засиделся в кафе — распивая спиртные напитки. И не заметил, как пропустил свой рейс.

Мужчина обратился к неизвестному ему посетителю аэропорта с просьбой дать закурить, но получил отказ. В итоге пьяный вахтовик ударил оппонента ножом в спину, пишет Газета.Ru.

Спасло пострадавшего то, что орудие было маленькое и рана оказалась поверхностной и неопасной.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сибиряк с ножом в груди решил не ждать «скорую» и сам пришел в больницу.