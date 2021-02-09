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Происшествия

Сибиряк с ножом в груди решил не ждать «скорую» и сам пришел в больницу

В Омской области житель одного из поселков сам доставил себя в больницу после того, как получил от подруги удар ножом в грудь, пишет Om1.ru.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел в поселке Белый Яр. Ножевое ранение 55-летний мужчина получил во время распития алкоголя с 26-летней подругой.

«Во время застолья между собутыльниками случилась ссора. Девушка схватила кухонный нож и вонзила его в оппонента», — разъяснили в местном МВД.

Раненый мужчина сам добрался до больницы, где медики приступили к «уточнению характера его травм».

Примечательно, что девушку трижды привлекали к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ей грозит новый уголовный срок.

Ранее другой житель Омской области смог сбежать от любовницы, получив ножевые ранения в районе бедер.

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