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Происшествия

Пьяный водитель погрузчика катал сибиряков в ковше и случайно их переехал

В Иркутской области пьяный водитель погрузчика во время развлечений со спецтехникой переехал двух своих молодых друзей, сообщает Babr24.

Пьяный водитель катал друзей на погрузчике.
Пьяный водитель катал друзей на погрузчике.
кадр из видео.

Инцидент произошел 22 августа в деревне Головновка. Нетрезвый 21-летний водитель фронтального погрузчика предложил своим друзьям прокатиться в ковше.

«20-летний парень и 14-летний подросток забрались в ковш. Сначала все шло хорошо, но в какой-то момент водитель не справился с управлением», — отмечает издание.

Приятели выпали из ковша прямо под колеса погрузчика — оба выжили, в тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.

Водителя задержали, следователи решают вопрос о заключении под стражу. Возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее altapress.ru рассказал, что такое экскаватор и экскаватор-погрузчик — в чем разница между двумя видами спецтехники.

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