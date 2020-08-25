Пьяный водитель погрузчика катал сибиряков в ковше и случайно их переехал

Инцидент произошел 22 августа в деревне Головновка. Нетрезвый 21-летний водитель фронтального погрузчика предложил своим друзьям прокатиться в ковше.
«20-летний парень и 14-летний подросток забрались в ковш. Сначала все шло хорошо, но в какой-то момент водитель не справился с управлением», — отмечает издание.
Приятели выпали из ковша прямо под колеса погрузчика — оба выжили, в тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.
Водителя задержали, следователи решают вопрос о заключении под стражу. Возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
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