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Происшествия

Пьяный водитель протащил инспектора ДПС за иномаркой и врезался с ним в стену

В Находке водитель протащил за своим автомобилем инспектора ДПС, преследовавшего его за проезд на красный сигнал светофора.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Полицейский госпитализирован с переломом ключицы.

Инспекторы ДПС заметили автомобиль Nissan, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Они начали преследование нарушителя, который не реагировал на требования остановиться.

Через некоторое время водитель все же притормозил.

«К нему подбежал инспектор ДПС, открыл дверь и попытался заблокировать дальнейшие действия водителя. В этот момент правонарушитель внезапно начал движение и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил автомашину о стену дома, причинив инспектору телесные повреждения», — говорится в сообщении краевого УМВД.

После этого нарушитель вновь попытался скрыться, но заехал в тупик и там был задержан полицией. Это оказался 20-летний местный житель, пишет News.ru.

Обучение на право управления автомобилем он не проходил.

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