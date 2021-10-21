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Автоновости

Автовладельцам рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал «Прайму», что инспекторы ДПС прежде всего обращают внимание на внешний вид машины.

ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права.
ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права.
мвд.рф

Васильев отметил, что инспекторы чаще всего останавливают грязные автомобили с плохо читаемыми номерами.

Кроме того, повышенным вниманием пользуются машины с явными признаками технических неисправностей

Также внимание привлекают авто с незаводским тюнингом и нештатными глушителями, которые издают повышенный шум.

Важна и манера вождения, которая может стать причиной общения с представителями ГИБДД.

«Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше», — предупредил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что россиян перестали штрафовать за превышение средней скорости на дорогах.

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