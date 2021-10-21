Автовладельцам рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД

Васильев отметил, что инспекторы чаще всего останавливают грязные автомобили с плохо читаемыми номерами.
Кроме того, повышенным вниманием пользуются машины с явными признаками технических неисправностей
Также внимание привлекают авто с незаводским тюнингом и нештатными глушителями, которые издают повышенный шум.
Важна и манера вождения, которая может стать причиной общения с представителями ГИБДД.
«Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше», — предупредил эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что россиян перестали штрафовать за превышение средней скорости на дорогах.