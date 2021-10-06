Пьяный житель Алтая развозил гостей по домам после вечеринки с шашлыками

В Алтайском крае мужчину будут судить за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает региональное МВД.

49-летний житель Солтонского района вместе с родственниками устроил вечеринку — накрыли стол, пожарили шашлык, распивали алкоголь.

«Когда праздник подошел к концу, одна из гостей не захотела идти домой пешком. Тогда сельчанин предложил довезти ее с мужем на своем автомобиле ВАЗ-21150», — рассказали в ведомстве.

Однако доехать до пункта назначения не успели — их остановили сотрудники ДПС. Мужчина заявил полицейским, что он трезвый и не имеет при себе документов.

Алкотестер показал содержание алкоголя в крови — 1,675 мг/л. Примечательно, что сельчанина в ноябре 2020 года привлекали к административной ответственности.

В МВД напомнили, что водители подвергают опасности свою жизнь и жизни окружающих при управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Кстати, ранее жителя Барнаула осудили за гибель четырехлетнего ребенка — пьяный посадил малыша в авто и втопил.