Барнаульца осудили за гибель четырехлетнего ребенка. Пьяный посадил малыша в авто и втопил

Жителя Барнаула признали виновным в «нарушении ПДД, повлекшем смерть человека» и «управлении автомобилем в состоянии опьянения».
Трагедия произошла в ноябре 2020 года — в Ребрихинском районе. 50-летний мужчина, лишенный водительских прав, «летел» на своей машине.
«Несмотря на то, что находился в состоянии опьянения, сел за руль и посадил ребенка. Не предпринял мер к снижению скорости, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте.
Барнаулец признал вину и раскаялся. Суд отправил его на 6 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима.
Ранее в Красноярске пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка и скрылся в сторону улицы Мужества.