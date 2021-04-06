Барнаульца осудили за гибель четырехлетнего ребенка. Пьяный посадил малыша в авто и втопил

В Алтайском крае осудили мужчину, который на машине по пьяни угробил маленького ребенка, сообщает региональный СК.

Жителя Барнаула признали виновным в «нарушении ПДД, повлекшем смерть человека» и «управлении автомобилем в состоянии опьянения».

Трагедия произошла в ноябре 2020 года — в Ребрихинском районе. 50-летний мужчина, лишенный водительских прав, «летел» на своей машине.

«Несмотря на то, что находился в состоянии опьянения, сел за руль и посадил ребенка. Не предпринял мер к снижению скорости, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте.

Барнаулец признал вину и раскаялся. Суд отправил его на 6 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима.

Ранее в Красноярске пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка и скрылся в сторону улицы Мужества.