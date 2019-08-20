Пьяный житель Алтайского края на спор решил доплыть до острова и утонул

13 августа двое мужчин распивали спиртное на берегу реки за грузовым портом. На спор они решили доплыть до острова «Козий».
Один из мужчин не смог и утонул. Его тело нашли спасатели спустя двое с половиной суток недалеко от места происшествия.
В МЧС отмечают, что практически ежегодно именно в этом районе случаются несчастные случаи, к которым приводит злоупотребление спиртного, желание купаться и делать далекие заплывы.
В середине июля мужчина 1961 года рождения также в пьяном виде решил переплыть реку, но отплыв на 80 метров от берега резко исчез под водой.