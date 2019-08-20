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Происшествия

Пьяный житель Алтайского края на спор решил доплыть до острова и утонул

32-летний житель Камня-на-Оби не смог переплыть реку и утонул, пишут «Каменские известия». Его тело нашли почти через три дня.

Вода. Водоем. Река.
Вода. Водоем. Река.
СС0

13 августа двое мужчин распивали спиртное на берегу реки за грузовым портом. На спор они решили доплыть до острова «Козий».

Один из мужчин не смог и утонул. Его тело нашли спасатели спустя двое с половиной суток недалеко от места происшествия.

В МЧС отмечают, что практически ежегодно именно в этом районе случаются несчастные случаи, к которым приводит злоупотребление спиртного, желание купаться и делать далекие заплывы.

В середине июля мужчина 1961 года рождения также в пьяном виде решил переплыть реку, но отплыв на 80 метров от берега резко исчез под водой.

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