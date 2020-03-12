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Происшествия

Пьяного сибиряка на Porsche пришлось усмирять дубинками

В центре Омска нетрезвый водитель Porsche Cayenne решил противопоставить все свои силы нескольким сотрудникам полиции, пишет Om1.ru.

В Башкирии разыскивают хозяина брошенного Porsche.
В Башкирии разыскивают хозяина брошенного Porsche.
vk.com/bashdtp

Инцидент произошел вечером 10 марта на улице Кемеровской возле элитного дома ЖК «Ласточкино гнездо».

Сотрудники ГИБДД остановили Porsche Cayenne, которым управлял пьяный 30-летний мужчина. Проходить освидетельствование он отказался и стал сопротивляться, когда его начали «оформлять».

Успокоить разбушевавшегося водителя удалось только с помощью спецсредств из арсенала автоинспекторов.

Мужчину отвезли в участок, где составили несколько дел об административном нарушении: неповиновение требованию полицейского и управление автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке.

Выяснилось, что месяц назад мужчину уже оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ от проверки на опьянение и лишили прав на 21 месяц.

За повторное нарушение мужчине грозит уголовное дело — штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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