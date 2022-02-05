5 февраля -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяного водителя на Алтае задерживали в погоне со стрельбой

В Усть-Канском районе Республики Алтай инспекторы ДПС заметили Toyota Sprinter без номеров и решили проверить документы у водителя. Однако он не захотел подчиниться законным требованиям полицейских.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru.

Экипаж включил маячки, сирену и бросился в погоню. Водитель пытался скрыться: грубо нарушал ПДД, неоднократно выезжал на встречную полосу, двигался на большой скорости, создавая аварийную обстановку и не думал останавливаться.

Тогда полицейские решили стрелять. Сначала выпустили пулю в воздух, а затем открыли стрельбу по колесам.

Водитель остановился, вышел, но попытался убежать. Инспекторы догнали его.

Нарушителем оказался 22-летний местный житель. Он был пьян (0,41 промилле) и без прав.

«Полицейские установили, что машину он взял у своего отца без разрешения. Более того, ранее гражданин уже привлекался за аналогичное правонарушение», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

На мужчину составили несколько протоколов и возбудили уголовное дело.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость