Пьяного водителя на Алтае задерживали в погоне со стрельбой

В Усть-Канском районе Республики Алтай инспекторы ДПС заметили Toyota Sprinter без номеров и решили проверить документы у водителя. Однако он не захотел подчиниться законным требованиям полицейских.

Экипаж включил маячки, сирену и бросился в погоню. Водитель пытался скрыться: грубо нарушал ПДД, неоднократно выезжал на встречную полосу, двигался на большой скорости, создавая аварийную обстановку и не думал останавливаться.

Тогда полицейские решили стрелять. Сначала выпустили пулю в воздух, а затем открыли стрельбу по колесам.

Водитель остановился, вышел, но попытался убежать. Инспекторы догнали его.

Нарушителем оказался 22-летний местный житель. Он был пьян (0,41 промилле) и без прав.

«Полицейские установили, что машину он взял у своего отца без разрешения. Более того, ранее гражданин уже привлекался за аналогичное правонарушение», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

На мужчину составили несколько протоколов и возбудили уголовное дело.