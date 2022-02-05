Пьяного водителя на Алтае задерживали в погоне со стрельбой

Экипаж включил маячки, сирену и бросился в погоню. Водитель пытался скрыться: грубо нарушал ПДД, неоднократно выезжал на встречную полосу, двигался на большой скорости, создавая аварийную обстановку и не думал останавливаться.
Тогда полицейские решили стрелять. Сначала выпустили пулю в воздух, а затем открыли стрельбу по колесам.
Водитель остановился, вышел, но попытался убежать. Инспекторы догнали его.
Нарушителем оказался 22-летний местный житель. Он был пьян (0,41 промилле) и без прав.
«Полицейские установили, что машину он взял у своего отца без разрешения. Более того, ранее гражданин уже привлекался за аналогичное правонарушение», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.
На мужчину составили несколько протоколов и возбудили уголовное дело.