Пьяному барнаульскому убийце за рулем грозит большой тюремный срок

Барнаульскому водителю, который в ноябре прошлого года сбил женщину на парковке возле магазина «Новэкс» на улице Малахова, грозит до 12 лет тюремного заключения. Обвинительное заключение направила в суд городская прокуратура.

Следствию удалось установить, что в тот вечер водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ДТП произошло вечером 12 ноября. Водитель 1988 года рождения управлял автомобилем Honda Integra и столкнулся с Nissan Terrano с последующим наездом на четыре припаркованных автомобиля: Lada Kalina, Mitsubishi, Lancer, Nissan Х-trail, Toyota Premio.

Затем водитель Honda Integra наехал на женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Водитель на месте преступления отказался от медицинского освидетельствования. Также выяснилось, что он еще в 2014 году был лишен права управлять авто на 1,5 года за езду в нетрезвом виде. ОДнако водительское удостоверение в ГИБДД не сдал.

Теперь ему грозит наказание по статье 264 УК РФ (пункт «а», часть 4), в которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.