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Происшествия

Пять человек погибли под Иркутском. Легковушку расплющило между лесовозом и автобусом

В Иркутской области пять человек погибли в результате жуткого ДТП, а также пострадали пассажиры автобуса, сообщает региональное МВД.

ДТП. Иркутская область.
ДТП. Иркутская область.
vk.com/police38.

ДТП произошло 17 февраля на трассе Иркутск — Железногорск-Илимский. В стоящий лесовоз врезался автомобиль, а затем автобус.

«В результате случившегося водители легкового авто и автобуса погибли на месте. Также скончались пассажиры иномарки», — рассказали в ведомстве.


Ранее сообщали о четырех погибших. Однако, как уточняет НТВ, в искореженной иномарке нашли еще одного человека.

«Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружен еще один погибший пассажир. Предварительно — 22-летняя девушка», — сообщил телеканал со ссылкой на МВД.

По последним данным, госпитализированы три пассажира автобуса. Остальных доставил в пункт назначения проезжавший мимо междугородний автобус.

В МВД обратились к пассажирам с просьбой выйти на связь — показания необходимы для получения наиболее полной картины о причинах и обстоятельствах ДТП.

Ранее в Алтайском крае в результате ДТП скончалась замминистра культуры. В служебный автомобиль въехал погрузчик с неисправной тормозной системой.

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