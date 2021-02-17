Пять человек погибли под Иркутском. Легковушку расплющило между лесовозом и автобусом

ДТП произошло 17 февраля на трассе Иркутск — Железногорск-Илимский. В стоящий лесовоз врезался автомобиль, а затем автобус.
«В результате случившегося водители легкового авто и автобуса погибли на месте. Также скончались пассажиры иномарки», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщали о четырех погибших. Однако, как уточняет НТВ, в искореженной иномарке нашли еще одного человека.
«Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружен еще один погибший пассажир. Предварительно — 22-летняя девушка», — сообщил телеканал со ссылкой на МВД.
По последним данным, госпитализированы три пассажира автобуса. Остальных доставил в пункт назначения проезжавший мимо междугородний автобус.
В МВД обратились к пассажирам с просьбой выйти на связь — показания необходимы для получения наиболее полной картины о причинах и обстоятельствах ДТП.
Ранее в Алтайском крае в результате ДТП скончалась замминистра культуры. В служебный автомобиль въехал погрузчик с неисправной тормозной системой.