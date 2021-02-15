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Происшествия

Стало известно о состоянии министра Елены Безруковой после жуткого ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова все еще находится на больничном после ДТП, в которое чиновники попали 29 января, пишет «ФедПресс».

ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
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Елена Безрукова в аварии получила перелом руки, ей провели операцию.

«В последний раз она была на открытии выставки. Тяжеловато, конечно, но она следит за новостями, работает из дома», — рассказала пресс-секретарь ведомства Галина Замятина.

Обязанности погибшей в аварии заместителя министра Галины Кубриной распределили между другими чиновниками ведомства, а все участники аварии приходят постепенно в себя.

Напомним, ДТП произошло утром 29 января на бийской трассе в Троицком районе. Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были Елена Безрукова, Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.

Галина Кубрина получила серьезные травмы. В этот же день она скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.

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