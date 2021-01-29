Стала известна предварительная причина аварии, в которой скончалась замминистра культуры Алтайского края

В аварии пострадали четыре человека, среди них — министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.
Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.
«По предварительным данным водитель погрузчика из-за неисправности тормозной системы выехал на федеральную трассу, где в это время двигался автомобиль Хендай», — сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Сейчас правоохранительные органы ведут доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход работы контролируется прокурором Троицкого района.
Трагедия произошла утром 29 января. Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были чиновники. Они направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.