Стала известна предварительная причина аварии, в которой скончалась замминистра культуры Алтайского края

Прокуратура Троицкого района взяла на контроль проведение проверки ДТП, которое произошло утром 29 января на бийской трассе в Троицком районе.

ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.

В аварии пострадали четыре человека, среди них — министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.

«По предварительным данным водитель погрузчика из-за неисправности тормозной системы выехал на федеральную трассу, где в это время двигался автомобиль Хендай», — сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Сейчас правоохранительные органы ведут доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход работы контролируется прокурором Троицкого района.

Трагедия произошла утром 29 января. Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были чиновники. Они направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.